Детям-смайликам в Приамурье закупят лекарства еще на 73 млн рублей

Одна инъекция стоит порядка 8 млн рублей. Фото: pexels.com

Изменения в закон об областном бюджете на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов обсудили депутаты комитета Законодательного Собрания по вопросам бюджетной, налоговой и финансовой политики. В частности, речь шла о закупке препарата для лечения спинальной мышечной атрофии (СМА) – болезни, которая приводит к поражению нервной системы и постепенно атрофии мышц, в том числе необходимых для дыхания.

Свыше 323 миллионов рублей из бюджета высвободились из-за отмены летней оздоровительной кампании, экономии сметной стоимости ремонта центра социального обслуживания «Доброта» и из-за снижения размера обслуживания госдолга. Часть этих средств решено направить на приобретение препарата «Спинраза», необходимого при лечении СМА.

- Для лечения больных спинальной мышечной атрофией запланировано почти 64 миллиона рублей, в дополнение к 73 миллионам, выделенным Законодательным Собранием в августе. Новой суммы хватит на приобретение 8 ампул дорогостоящего лекарства, - сообщают в Законодательном Собрании.

Напомним, в Амурской области проживают девять детей с диагнозом спинальная мышечная атрофия, также «Комсомолке» известно как минимум об одном взрослом с аналогичным заболеванием. Как сообщала ранее зампред правительства области Юлия Рябинина, на закупку лекарства всем детям требуется более 420 миллионов рублей в год. Пока в Заксобрании суммарно выделили 137 миллионов рублей.

Помимо этого, средства направят на оборудование дополнительных групп для дошкольников в Благовещенске, подготовку к отопительному периоду, поддержку пострадавших из-за паводка в 2019 году районов. Поступившие из федерального бюджета средства пополнят дорожный фонд Приамурья.