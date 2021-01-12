Снежная открытка в память об амурчанине Валерии Мельникове появилась в Сургуте. Неизвестный поддержал акцию, запущенную в Приамурье после смерти амурского ледового художника от коронавируса.Валерий Мельников прославил село Марково на всю Россию – каждую зиму он выходил на лёд местной реки Хомутины и рисовал открытку из снега. Однако в 2020 году он скончался, так и не успев подарить амурчанам праздник в последний раз. Вместо него это сделал благовещенский скульптор Алексей Сидоров, а вслед за ним – неравнодушные люди со всех уголков Приамурья.Добрая традиция вышла и за пределы Амурской области. Огромная открытка с надписью появилась в пойме реки в Сургуте. Неизвестный сделал из снега надпись «С новым 2021, Сургут» и рисунок бычка рядом с новогодней елью. На создание поздравления у сургутянина ушло несколько недель, сообщает портал «О, Сургут!»ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ«Спасибо, деда Валера»: Почти сотню ледовых открыток нарисовали в память об одиноком художнике в ПриамурьеДед Валерий, каждый год выходивший на лед рисовать открытку для амурчан, скончался в октябре от коронавируса (подробности)