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НовостиОбщество6 марта 2023 0:11

В Амурской области более 7 миллионов рублей пойдет на улучшение жилищных условий инвалидов

Власти рассказали, кому положена мера социальной поддержки
Арсений СЕРГЕЕВ
Всего два года назад сумма на такую меру поддержки была вполовину меньше.

Всего два года назад сумма на такую меру поддержки была вполовину меньше.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В 2023 году более семи миллионов рублей власти Приамурья потратят на улучшение жилищных условий амурчанам с инвалидностью. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Амурской области. Подробности в материале «Комсомольской правды – Благовещенск».

Такие меры социальной поддержки доступны только тем инвалидам или семьям, где есть ребенок-инвалид, которые встали на учет до 1 января 2005 года. В 2022 году благодаря государственной поддержке свои квартиры и дома улучшили 26 амурчан. Среди них жители Благовещенска, Свободного, Сковородинского, Шимановского районов, а также Бурейского, Белогорского и Ивановского округов. Как уже писала «КП – Благовещенск», на эти цели правительство РФ потратило более 47,6 миллиона рублей.

В 2021 году, кстати, сумма была вполовину меньше – 21,8 миллиона рублей. На эти средства улучшили свои жилищные условия всего 14 человек.

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