В Амурской области более 7 миллионов рублей пойдет на улучшение жилищных условий инвалидов

Всего два года назад сумма на такую меру поддержки была вполовину меньше. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В 2023 году более семи миллионов рублей власти Приамурья потратят на улучшение жилищных условий амурчанам с инвалидностью. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Амурской области. Подробности в материале «Комсомольской правды – Благовещенск».

Такие меры социальной поддержки доступны только тем инвалидам или семьям, где есть ребенок-инвалид, которые встали на учет до 1 января 2005 года. В 2022 году благодаря государственной поддержке свои квартиры и дома улучшили 26 амурчан. Среди них жители Благовещенска, Свободного, Сковородинского, Шимановского районов, а также Бурейского, Белогорского и Ивановского округов. Как уже писала «КП – Благовещенск», на эти цели правительство РФ потратило более 47,6 миллиона рублей.

В 2021 году, кстати, сумма была вполовину меньше – 21,8 миллиона рублей. На эти средства улучшили свои жилищные условия всего 14 человек.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Амурской области из аварийного жилья переселят 357 семей в 2023 году

На это выделено более 2 миллиарда рублей (подробнее)

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

И не забудьте подписаться в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте, Одноклассники.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Благовещенск» обязательна.