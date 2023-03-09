Рассказываем, что произошло на дорогах Благовещенска 7, 8 марта

За два дня зарегистрировали 163 нарушения ПДД. Фото: Алексей БУЛАТОВ

С наступлением праздников сотрудники дорожно-патрульной службы Госавтоиснпекции всегда работают в усиленном режиме. И не зря, ведь в Благовещенске и Благовещенском районе за 7 и 8 марта произошло 163 нарушения ПДД. В одной аварии пострадал человек.

Специалисты задержали пять водителей, которые сели за руль в нетрезвом состоянии. Четыре человека управляли авто без водительских удостоверений. Семеро автолюбителей нарушили правила проезда перекрестков, четыре – правила обгона. Восемь – управляли транспортными средствами с нечитаемыми государственными регистрационными знаками. 11 – водили машины, незарегистрированными в установленном порядке.

Также специалисты привлеки к ответственности 12 пешеходов, которые нарушили правила перехода проезжей части.

Напомним, ранее «Комсомолка» рассказывала о том, что в Благовещенске изменится схема движения автобусов. Некоторые маршруты общественного транспорта продлят, другие – сгруппируют и оптимизируют.

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