Рассказываем, что произошло на дорогах Благовещенска 7, 8 марта

За два дня зарегистрировали 163 нарушения ПДД.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
С наступлением праздников сотрудники дорожно-патрульной службы Госавтоиснпекции всегда работают в усиленном режиме. И не зря, ведь в Благовещенске и Благовещенском районе за 7 и 8 марта произошло 163 нарушения ПДД. В одной аварии пострадал человек.
Специалисты задержали пять водителей, которые сели за руль в нетрезвом состоянии. Четыре человека управляли авто без водительских удостоверений. Семеро автолюбителей нарушили правила проезда перекрестков, четыре – правила обгона. Восемь – управляли транспортными средствами с нечитаемыми государственными регистрационными знаками. 11 – водили машины, незарегистрированными в установленном порядке.
Также специалисты привлеки к ответственности 12 пешеходов, которые нарушили правила перехода проезжей части.
Напомним, ранее «Комсомолка» рассказывала о том, что в Благовещенске изменится схема движения автобусов. Некоторые маршруты общественного транспорта продлят, другие – сгруппируют и оптимизируют.
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