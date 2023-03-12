Ветер от 7 до 12 метров в секунду. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Амурской области 12 марта будет облачно и ветрено, местами снег. Ветер от 7 до 12 метров в секунду, столбики термометров местами по северо-западу покажут от -18°С до -23°С, днем -4…-9°С. Местами по северо-западу -10…-15°С. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Благовещенск».

На дорогах в регионе ожидается гололедица и снежный накат, водителям стоит быть внимательнее.

В Благовещенске ожидается слабый снегопад, переменная облачность. Ветер западный 4-9 метров в секунду, температура -4…-6°С.

Напомним, территория Амурской области оказалась под влиянием циклонов с 8 марта. Западные циклоны принесли осадки в виде мокрого снега, а также ветреную погоду. В пятницу и субботу, 10 и 11 марта, интенсивность снегопада увеличилась от умеренного до сильного. Местами в северных и восточных районах количество осадков превысило месячную норму в 1,5-2 раза.

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