В Сковородинском районе женщина попыталась зарезать 21-летнего парня

за покушение на убийство женщине грозит от 11 до 15 лет. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Амурской области 41-летняя женщина во время застолья поссорилась с молодым человеком, который пришел к ней в гости. Ругань перешла в поножовщину, хозяйка дома попыталась зарезать 21-летнего парня, за это она предстанет перед судом, сообщает «Комсомольская правда – Благовещенск».

Инцидент произошел в декабре 2022 года в селе Невер, за покушение на убийство женщине грозит от 11 до 15 лет. Пострадавшего удалось спасти, медики быстро приехали на вызов и оказали всю необходимую помощь.

В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, прокурор утвердил обвинительное заключение. Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу.

Напомним, ранее «Комсомолка» рассказывала о том, как 12 марта в городе Свободный молодой человек вернулся утром в общежитие, зашел в комнату к своим подругам и попросил сладкого. Получив отказ, он взбесился и изрезал девушек ножом. Дальнейшую судьбу парня решит суд.

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