Благовещенск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Благовещенск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Благовещенск
-3°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия16 марта 2023 3:54

В Сковородинском районе женщина попыталась зарезать 21-летнего парня

Жительница села Невер накинулась с ножом на молодого человека во время ссоры
Екатерина МАКСИМОВА
за покушение на убийство женщине грозит от 11 до 15 лет.

за покушение на убийство женщине грозит от 11 до 15 лет.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Амурской области 41-летняя женщина во время застолья поссорилась с молодым человеком, который пришел к ней в гости. Ругань перешла в поножовщину, хозяйка дома попыталась зарезать 21-летнего парня, за это она предстанет перед судом, сообщает «Комсомольская правда – Благовещенск».

Инцидент произошел в декабре 2022 года в селе Невер, за покушение на убийство женщине грозит от 11 до 15 лет. Пострадавшего удалось спасти, медики быстро приехали на вызов и оказали всю необходимую помощь.

В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, прокурор утвердил обвинительное заключение. Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу.

Напомним, ранее «Комсомолка» рассказывала о том, как 12 марта в городе Свободный молодой человек вернулся утром в общежитие, зашел в комнату к своим подругам и попросил сладкого. Получив отказ, он взбесился и изрезал девушек ножом. Дальнейшую судьбу парня решит суд.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Амурской области подвыпивший студент изрезал двух девушек в общежитии

По словам пострадавших, парень напал, когда ему отказали в угощении (подробнее) Еще одна жертва: пожар в Белогорске забрал уже третью жизнь

Мужчина, пострадавший при пожаре в Приамурье, умер в больнице (подробнее)

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

И не забудьте подписаться в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте, Одноклассники.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» обязательна.