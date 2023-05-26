Житель Якутии предстанет перед судом в Амурской области за ДТП, в котором погибли его жена и восьмилетний сын

Авария произошла в 14:50 6 августа 2022 года на 1375 километре в Свободненском районе Приамурья. Фото: Прокуратура Амурской области

В городе Свободный Приамурья на скамье подсудимых окажется мужчина, по вине которого в серьезной аварии в августе 2022 года погибли его жена и маленький сын. Сам глава семьи и старший ребенок – дочь – выжили. Следователи завершили расследование уголовного дела по 264 статье Уголовного кодекса РФ и направили материалы в Свободненский городской суд, сообщает «Комсомольская правда – Благовещенск» со ссылкой на пресс-службу СУ СК РФ по Амурской области.

Страшная трагедия для семьи из Якутии случилась 6 августа 2022 года на 1375 километре в Свободненском районе Приамурья. Мужчина с супругой и двумя детьми ехал из Владивостока Приморского края домой. В один момент, примерно в 14:50, когда машина Toyota Premio мчалась по дороге Чита – Хабаровск, водитель решил обогнать другое авто, однако он не посмотрел внимательно – нет ли на встречке транспортных средств, и на скорости 145 километров в час при допустимых 90 влетел в самосвал БЦМ-59. От удара большегруз опрокинулся в кювет, а легковушка отлетела в леера и проезжавший мимо «Урал».

Сразу же погибла 41-летняя пассажирка – жена и мать. Мужчину и его детей доставили в местную больницу, где вскоре скончался восьмилетний мальчик, хотя врачи делали все для его спасения. Увы, но травмы оказались не совместимы с жизнью.

Следователи завели уголовное дело в отношении 41-летнего главы семейства по части 5 статьи 264 УК РФ – нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц. Санкция – принудительные работы на срок до пяти лет или лишение свободы на срок до семи лет.

В конце мая 2023 года специалисты амурского Следкома завершили расследование уголовного дела и передали документы в Свободненский городской суд. В настоящее время дата заседания неизвестна.

Как узнала «Комсомолка», сейчас 14-летняя девочка находится с папой, его не задерживали. Будет ли ребенок и дальше жить с отцом, ее отдадут под опеку родных или же отправят в детский дом, будут решать органы опеки при необходимости, то есть в случае если мужчину отправят в колонию.

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