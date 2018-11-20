Руководство амурской колонии объяснило меню Цеповяза близостью к морю

Сотрудники колонии в Приамурье рассказали свою версию происхождения прогремевших на всю страну фото, на которых осужденный на 19 лет член банды «цапков» Вячеслав Цеповяз, находясь за решеткой, употребляет крабов, икру и шашлыки.

- Даже несмотря на то, что ИК-3 является колонией строгого режима, осужденным здесь положены передачи и бандероли. На практике продукты питания чаще доставляются осужденным родственниками и знакомыми на свидания, как правило, на длительные. Это не запрещено законом, если продукты не требуют тепловой обработки. У нас географически складывается так, что Амурская область находится в близости к морю, и морепродукты, в том числе икра, не являются редкостью в магазинах или дефицитным продуктом, - заявил представитель руководства колонии в интервью газете «Московский комсомолец».

Та самая ИК номер 3. Фото: www.28.fsin.su

Сотрудник ФСИН добавил, что прямого запрета на деликатесы для осужденных нет – это не запрещено законами и уставами. Ограничения действуют лишь в плане количества посылок и бандеролей, которые может в течение года получить осужденный. Но заключенные с хорошим достатком могут обойти и это ограничение, и не с помощью сотрудников колонии, а посредством договоренностей с другими заключенными, которым посылать продукты в тюрьму просто некому. И предотвратить поступление таких посылок почти нереально.

Между тем в колонии ведут проверки сразу несколько ведомств – собственно Федеральная служба исполнения наказаний, прокуратура и Следственный комитет. Привлечены бригады следователей из Москвы.

В защиту Цеповяза недавно выступила председатель Общественной наблюдательной комиссии по защите прав заключенных Амурской области Наталья Охотникова. Но после шквала критики в Сети она написала заявление об увольнении, отключила телефоны и удалила свою страницу в Инстаграм, где она несколько дней назад высказалась с пламенной речью в защиту Вячеслава Цеповяза, члена банды «цапков», фото которого с шашлыками и крабами на тюремном дворе попали в Сеть.

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