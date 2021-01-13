Губернатор Амурской области Василий Орлов рассказал, как лечился от новой коронавирусной инфекции. О том, что он заразился опасной болезнью, стало известно 7 декабря, однако уже в конце месяца глава региона вернулся с самоизоляции.- Болел я тяжко, на самом деле. Если честно, никогда в жизни так не болел, до сих пор толком не восстановился, - признался Василий Орлов. – После того, как нас протестировали, я сразу же ушел на самоизоляцию. Мне сразу прописали все таблетки, жена купила их в обычной аптеке – за исключением «Арепливира». «Арепливир» мне здесь как-то достали, я заплатил за него какие-то деньги.Первая компьютерная томография показала 1% поражения легких, а через неделю, при наличии всего необходимого лечения, - уже 50%.- Меня с перепугу сразу кладут в больницу. Три дня меня капали изо всех сил, на четвертый я оттуда «сбегаю»… Ну, как – сбегаю. Естественно, я иду домой на самоизоляцию, - рассказал амурский губернатор. - Я как только дождался отрицательного теста, вышел на работу. Заняло это у меня примерно три недели.По словам Василия Орлова, COVID-19 заразилась также его жена – она перенесла заболевание в легкой форме, и ребенок – практически бессимптомно.- Еще раз скажу, не как чиновник, а по-человечески: кто не привился – привейтесь. Чем эта болезнь опасна: повылезали все болячки, про которые я забыл, начиная с детских времен. Я от себя не ожидал. Думал, я спортивный-молодой, а оказалось, что я старый и больной, - с улыбкой подытожил глава Приамурья.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕЗаболели 115, выздоровели 113: Как изменилась статистика по коронавирусу в ПриамурьеЧисло случаев COVID-19 в Амурской области плавно движется к 18 тысячам (подробности)Кто из амурчан первым получит прививку от COVID-19?В администрации Благовещенска рассказали о распределении поступившей в регион вакцины (подробности)Минздрав Приамурья: Желающие сделать прививку от COVID-19 могут обратиться в свою поликлиникуКак будет проходить вакцинация против ковида в Амурской области (подробности)