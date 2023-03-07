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Общество7 марта 2023 7:30

В Приамурье на месяц закрывают дороги для большегрузов

Губернатор Амурской области заявил, что это необходимая мера
Екатерина ТИХАЯ
Ограничения коснутся тех фур, чья общая масса превышает 12 тонн.

Ограничения коснутся тех фур, чья общая масса превышает 12 тонн.

Фото: Иван МАКЕЕВ

В Амурской области закроют дороги для большегрузного транспорта, чья масса превышает 12 тонн. И не важно, есть прицеп или нет, везет ли машина груз или едет без него. Исключение составит лишь транспорт, который перевозит важные объекты (власти не уточнили какие), а также пассажиров. Кроме того, проезд по региональным трассам разрешен сельскохозяйственной технике, задействованной на весенне-полевых работах. Об этом сказано на сайте правительства Приамурья, сообщает «Комсомольская правда – Благовещенск».

Как отметил губернатор Амурской области Василий Орлов, это необходимо для сохранения дорог и трасс, так как весной оттаивает грунт, и в итоге большой вес разрушителен для асфальта.

Ограничения начнут действовать в апреле. С 1 по 30 число проезд ограничат в южных районах, а на севере – с 15 апреля по 14 мая. При этом, подчеркнем, передвижение фур будут контролировать на постах весового контроля, такие площадки расположены на участках дорог Благовещенск – Бибиково, Благовещенск – Свободный и Завитинск – Райчихинск.

Важно добавить, что нарушителей ждет наказание: для водителей штраф начинается от 25 тысяч рублей, а для юрлиц доходит до 200 тысяч. А если дороги разрушатся, то придется выделить деньги еще и на их ремонт.

Не избежать временных правил и собственникам карьеров. Если специалисты будут отгружать песчано-гравийную смесь и иные строительные материалы в машины, вес которых превышает указанную тоннажность, то материальная ответственность не заставит себя ждать.

К слову, региональный минтранс попросил водителей не торопиться со сменой зимней резины на летнюю. В ближайшие дни на область обрушится сильный снежный циклон.

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