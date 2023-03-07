В Приамурье на месяц закрывают дороги для большегрузов

Ограничения коснутся тех фур, чья общая масса превышает 12 тонн. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Амурской области закроют дороги для большегрузного транспорта, чья масса превышает 12 тонн. И не важно, есть прицеп или нет, везет ли машина груз или едет без него. Исключение составит лишь транспорт, который перевозит важные объекты (власти не уточнили какие), а также пассажиров. Кроме того, проезд по региональным трассам разрешен сельскохозяйственной технике, задействованной на весенне-полевых работах. Об этом сказано на сайте правительства Приамурья, сообщает «Комсомольская правда – Благовещенск».

Как отметил губернатор Амурской области Василий Орлов, это необходимо для сохранения дорог и трасс, так как весной оттаивает грунт, и в итоге большой вес разрушителен для асфальта.

Ограничения начнут действовать в апреле. С 1 по 30 число проезд ограничат в южных районах, а на севере – с 15 апреля по 14 мая. При этом, подчеркнем, передвижение фур будут контролировать на постах весового контроля, такие площадки расположены на участках дорог Благовещенск – Бибиково, Благовещенск – Свободный и Завитинск – Райчихинск.

Важно добавить, что нарушителей ждет наказание: для водителей штраф начинается от 25 тысяч рублей, а для юрлиц доходит до 200 тысяч. А если дороги разрушатся, то придется выделить деньги еще и на их ремонт.

Не избежать временных правил и собственникам карьеров. Если специалисты будут отгружать песчано-гравийную смесь и иные строительные материалы в машины, вес которых превышает указанную тоннажность, то материальная ответственность не заставит себя ждать.

К слову, региональный минтранс попросил водителей не торопиться со сменой зимней резины на летнюю. В ближайшие дни на область обрушится сильный снежный циклон.

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