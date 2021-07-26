"Продолжает спокойно работать": что сейчас происходит на базе, где избили амурского министра

Амурчане беспокоятся, что их могут потревожить во время отдыха Фото: .instagram.com/berloga_blg/

База «Берлога», на которой до смерти избили министра цифрового развития Амурской области, продолжает свою работу. Мы позвонили в пансионат и попытались забронировать номер на август.

Девушка на том конце провода ответила, что информации о закрытии турбазы пока не было. Но население волнует и другой вопрос: а не будут ли тревожить отдыхающих, проводить обыски?

- О таком пока неизвестно, - ответили в пансионате.

Пансионат «Берлога» находится в четырех километрах от города Благовещенск. Гостям заведения предоставляются:

- три купальни (одна с джакузи);

- три бани;

- соляная пещера;

- столы для игр (бильярда, футбола, тенниса);

- услуги массажа в специально оборудованном кабинете;

- беседки с мангалами;

- домик для приготовления блюд на гриле.

Отдыхающие могут заказать как открытые или закрытые беседки, так и номера. Так, номера здесь стоят по-разному, в зависимости от того, что в них имеется. Самая низкая стоимость - 3 800 рублей, самая высокая - 23 800 рублей. Отдых в коттеджах днем обойдется от 11 360 до 19 040 рублей - в зависимости от типа домика. Беседки в пансионате можно заказать минимум на 5 часов. Их стоимость варьируется от 940 до 1 340 рублей за час.

К слову, горожане отмечают, что пол в беседках - бетонный. Напомним, ранее была информация о том, что министр мог получить тяжелые травмы при падении на бетонное покрытие.

При этом основания для закрытия базы вообще нет никаких. Как пояснил юрист Игорь Волобуев, руководство могут привлечь только за административное правонарушение - несоблюдение общественного порядка. А вот закрыть пансионат из-за случившегося нельзя.

Напомним, ЧП произошло 17 июля. О случившемся стало известно чуть позже - 22 июля. Известно, что чиновник с семьей и знакомыми арендовали гриль-зону. Позже у лександра Михайловича произошел конфликт с пауэрлифтером Алексеем Шкариным. Что точно произошло, доподлинно неизвестно. Где-то сообщают, что спортсмен оскорбил жену министра, из-за чего образовался конфликт. Сам же Шкарин говорил: мол, дама отдыхала на корпоративе в другой компании, министр приревновал благоверную, началась ссора. Пауэрлифтер отмечал, что Курдюкова не трогал: якобы тот сам накинулся на него, а позже каким-то образом упал. Также сообщалось, что чиновника обнаружил охранник во время вечернего обхода.

В министерстве тогда ничего не комментировали, но подчеркнули: Курдюков на больничном. Вчера, 25 июля, стало известно, что министра не стало. Об этом сообщил глава региона Василий Орлов.

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