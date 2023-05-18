Строители отремонтировали шесть километров дороги Липовка – Лебяжье в Амурской области

Отремонтированная дорога. Фото: Правительство Амурской области

Работники дорожной организации оперативно отремонтировали грунтовый участок региональной дороги Липовка – Лебяжье в Серышевском районе Приамурья. Строители уложили шесть километров (с 3-го по 9-й) в переходном типе покрытия, то есть гравийное, на это ушло меньше месяца, то есть на два месяца раньше, нежели предусмотрено контрактом, сообщает «Комсомольская правда – Благовещенск».

Как отметил руководитель организации Виталий Карпук, его сотрудники так быстро выполнили работы благодаря завезенным инертным материалам в зимнее время. Это, в свою очередь, стало возможно из-за контракта, заключенного еще в декабре.

Кроме того, на участке заменили четыре водопропускные трубы, подняли и восстановили дорожное полотно.

К слову, компания намерена в текущем году отремонтировать более 80 километров гравийных дорог.

Напомним, в марте 2023-го стало известно, что Амурской области выделят 7,3 миллиарда рублей для ремонта и строительства дорог. В планах – восстановить трассы, пострадавшие во время прошлогодних циклонов; доделать мост через реку Зея; начать строительство путепроводов в Серышево и Новобурейском.

Кстати. Губернатор Приамурья Василий Орлов пообещал, что мост через Зею возведут за 32 месяца, а не за 48, как планировалось раньше.

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