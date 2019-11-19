Студентку, оказавшую помощь раненому в благовещенском колледже, наградят

В Амурском колледже строительства и жилищно-коммунального хозяйства собираются наградить студентку Дарью, оказавшую помощь пострадавшему во время ЧП 14 ноября.

- В аудиторию, где находилась Дарья, забежал студент с огнестрельной раной. Среди паники, Дарья не растерялась и начала оказывать первую помощь потерпевшему: наложила жгут и перекрыла рану шарфом. Страх за жизнь другого человека оказался сильнее страха за собственную жизнь. Благодаря выдержке и грамотным действиям Дарьи, раненый выжил и смог дождаться помощи медиков, - сообщают в колледже.

О произошедшем девушка рассказала в небольшом интервью, которое было опубликовано в социальных сетях.

«Мы сидели в аудитории, ничего не подозревая, у нас была обычная пара. И вдруг услышали какие-то шорохи. Преподаватель выходит в коридор, через минуту вбегает обратно, закрывает за собой дверь и говорит: «Там перестрелка. Мы закрыли дверь шкафом. Как все происходило, уже не помню. В какой-то момент забежал парень и говорит: «Помогите, я раненый». Он был весь в крови, лег на пол. Я ему оказала помощь, перетянула ногу, также перекрыла рану своим шарфом. Все были в шоке, все были в панике. Люди кричали в окно: «Вызовите скорую!» Он сказал, что там был еще один пострадавший мальчик. Мы туда побежали. Он лежал без сознания, в крови. Парень пытался его поднять, меня туда не пропустили. Потом зашли правоохранительные органы, вывели нас оттуда - и все», - говорит на камеру Даша.

Какое именно поощрение ждет храбрую студентку, пока не сообщается.

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