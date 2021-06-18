В Приамурье студентов предложили не пускать в общежитие и университет без прививки от коронавируса

Отказ от вакцинации должен быть обоснованным Фото: Минздрав Амурской области

Студенты Приамурья могут не попасть на пары и в общежитие без прививки от коронавируса или медотвода от нее. Об этом на оперштабе заявил глава региона Василий Орлов.

Причина этому – рост заболеваемости ковидом в Амурской области. Из-за этого в Приамурье усилена работа по вакцинации студентов и педагогов вузов. Вопрос о размещении студентов в общежитиях только с прививочным листом или медотводом пока рассматривается.

Мало того, учащихся могут не пустить на занятия без этих документов.

- Вузам стоит рассмотреть возможность перевода на дистанционную форму обучения тех студентов, которые необоснованно отказались от вакцинации, - отметил губернатор Василий Орлов.

Руководителям предприятий области также необходимо взять ситуацию с вакцинацией под контроль. Как заявил губернатор, «существует масса способов мотивировать сотрудников вакцинироваться и предупредить риск остановки всего рабочего процесса в случае вспышки заболевания в организации». Особенно это касается крупных промышленных предприятий региона.

В Амурской области прививку от COVID-19 прошли 31,3 % от планового числа жителей. На сегодняшний день регион получил 13 4356 доз вакцины трех видов, из этого количества использовано 85, 2 %. Первым компонентом привито 113411 человек (31,26%) от плана вакцинации, вторым компонентом — 95094 человек (26,20%).

Хорошие результаты по темпам вакцинации показывают Шимановский и Селемджинский районы, где на сегодняшний день от коронавируса привито 76,3% и 75% подлежащего населения соответственно. Амурские пенсионеры прививаются лучше, чем в стране – вакцинировано 25,8 % (в среднем по РФ – 23, 6%).

- По-прежнему низкими остаются темпы вакцинации среди медицинских учреждений, подведомственных РЖД, а также в категории студентов и молодежи от 18 до 25 лет. Общий охват вакцинацией студентов составляет всего 10 %, - рассказала министр здравоохранения области Светлана Леонтьева.

По данным амурского Минобразования, на сегодняшний день общее количество вакцинированных от COVID-19 педагогов составляет 4485 человек — 34 % от общего количества. Переболели коронавирусом 2689 преподавателей (прирост за две недели – 4 человека).

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