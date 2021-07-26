«Спокойный, всегда на позитиве»: что известно о подозреваемом в избиении министра в Амурской области

Подозреваемого допросили по поводу случившегося. Фото: скриншот с видео следственного управления СК РФ по Амурской области

В воскресенье, 25 июля, стало известно о задержании в Амурской области подозреваемого в избиении министра цифрового развития и внешних связей региона Александра Курдюкова. Накануне, 24 июля, министр скончался от полученных травм.

- По подозрению в причинении смерти потерпевшему задержан 39-летний мужчина, следователем устанавливаются все обстоятельства произошедшего, расследование уголовного дела продолжается, - рассказали в следственном управлении СК РФ по Амурской области.

Напомним, Александра Курдюкова с тяжёлыми травмами нашли на туристической базе «Берлога», где тот отдыхал с семьёй. Причиной травм стала драка: один из отдыхавших оказывал знаки внимания супруге министра, а тот не остался в стороне. В результате министр оказался в больнице, где врачи неделю боролись за его жизнь – но не смогли спасти.

Как стало известно «КП» из собственных источников, под подозрением оказался Алексей Шкарин – мастер спорта по пауэрлифтингу. Ему 39 лет, живёт в селе Ивановка в 35 км от города Благовещенска. В селе о нём отзываются положительно.

- Знаю, что он бывший полицейский, в последнее время вроде бы работал таксистом, - рассказала одна из жительниц Ивановки. – Близко я с ним не знакома – так, иногда здороваемся на улице, видела его пару раз с сынишками, у него двое мальчиков. Но он всегда на позитиве, очень улыбчивый парень. До сих пор не могу поверить, что с ним такое приключилось. Никогда бы не подумала!

Одним из участников драки мог стать спортсмен, мастер спорта Алексей Шкарин Фото: СОЦСЕТИ

Другой односельчанин Алексея тоже признался – ничего такого от спортсмена он не ожидал:

- Мы с ним не из одной компании, не могу точно знать, насколько он там агрессивный или не агрессивный. Мне он наоборот всегда казался спокойным, уравновешенным. Честно говоря, я в шоке от всего этого дела.

Позвонили мы и в Амурскую Федерацию пауэрлифтинга. Там звонку удивились – оказалось, Алексей последний раз выступал в Федерации семь лет назад, в 2014 году. Как он изменился с тех пор, сказать трудно.

- Да какая разница: спортсмен, не спортсмен - он взрослый человек, у него дети, семья, бывший сотрудник полиции. У него надо спросить, пьёт он, не пьёт! Этот человек выступал в Федерации 7 лет назад, в 2014 году, представляете, сколько лет прошло? – рассуждают в спортивной организации. - Мы даже не знаем, как его жизнь сложилась. Он ушёл из Федерации, спортом не занимается, занимается своими делами, контакты особо не поддерживает, есть, наверное, товарищи, с которыми он общается. Какой человек был? Обычный две руки, две ноги, я же с ним не живу. Такие вещи не спрашивают. Давайте дождёмся, что скажут по этому вопросу в следственном комитете: виновен-не виновен, что там произошло, когда уже будет в доступе полная информация, тогда я смогу что-то ответить.

Сейчас следователи выясняют все обстоятельства случившегося, возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». «Комсомолка» продолжит следить за развитием событий.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Защищал честь жены: министр цифрового развития Амурской области умер после драки на турбазе

По подозрению в убийстве чиновника задержан спортсмен-пауэрлифтер, заведено уголовное дело (подробности)

«Был добрым и улыбчивым»: знакомая семьи погибшего амурского министра рассказала о нем

Расследование дела на личный контроль взял руководитель Следственного комитета России Александр Бастрыкин (подробности)

"Продолжает спокойно работать": что сейчас происходит на базе, где избили амурского министра

В пансионате все также можно забронировать номер (подробности)