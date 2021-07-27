Подозреваемого в избиении амурского министра арестовали на два месяца

Адвокат Шкарина собирается обжаловать решение суда Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В Благовещенске городской суд избрал меру пресечения пауэрлифтеру, который обвиняется в причинении тяжкого вреда здоровью министру цифрового развития Амурской области Александру Курдюкову. Об этом «Комсомольской правде» сообщил собственный источник.

Алексею Шкарину предстоит провести под арестом два месяца – до 25 сентября. О такой мере пресечения ходатайствовали следственные органы.

Также известно, что решение собирается обжаловать адвокат обвиняемого.

Есть информация, что Алексей Шкарин долгое время работал в полиции Ивановского района. Но на момент происшествия в органах спортсмен уже не служил.

Напомним, Александра Курдюкова с тяжёлыми травмами нашли на туристической базе «Берлога», где тот отдыхал с семьёй. Причиной травм стала драка: один из отдыхавших оказывал знаки внимания супруге министра, а тот не остался в стороне. В результате министр оказался в больнице, где врачи неделю боролись за его жизнь – но не смогли спасти. Прощание с Александром михайловичем пройдет 29 июля в ритуальном зале Благовещенска.

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