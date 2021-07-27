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Общество27 июля 2021 10:58

Подозреваемого в избиении амурского министра арестовали на два месяца

Спортсмену предстоит провести за решеткой до 25 сентября
Василина ВАСИЛЬЕВА
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Адвокат Шкарина собирается обжаловать решение суда

Адвокат Шкарина собирается обжаловать решение суда

Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В Благовещенске городской суд избрал меру пресечения пауэрлифтеру, который обвиняется в причинении тяжкого вреда здоровью министру цифрового развития Амурской области Александру Курдюкову. Об этом «Комсомольской правде» сообщил собственный источник.

Алексею Шкарину предстоит провести под арестом два месяца – до 25 сентября. О такой мере пресечения ходатайствовали следственные органы.

Также известно, что решение собирается обжаловать адвокат обвиняемого.

Есть информация, что Алексей Шкарин долгое время работал в полиции Ивановского района. Но на момент происшествия в органах спортсмен уже не служил.

Напомним, Александра Курдюкова с тяжёлыми травмами нашли на туристической базе «Берлога», где тот отдыхал с семьёй. Причиной травм стала драка: один из отдыхавших оказывал знаки внимания супруге министра, а тот не остался в стороне. В результате министр оказался в больнице, где врачи неделю боролись за его жизнь – но не смогли спасти. Прощание с Александром михайловичем пройдет 29 июля в ритуальном зале Благовещенска.

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