Суд продлил срок ареста обвиняемому в смерти амурского министра

Суд полагает, что на свободе спортсмен может скрыться от следствия Фото: Василий Орлов

Благовещенский городской суд Амурской области продлил срок ареста пауэрлифтеру, обвиняемому в смерти министра цифрового развития региона Александра Курдюкова. Об этом ходатайствовал следователь амурского следственного комитета.

Напомним, в смерти чиновника подозревается известный благовещенский пауэрлифтер Алексей Шкарин. Ему инкриминируется умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего (ч.4 ст. 111 УК РФ).

Следователь попросил суд продлить срок содержания под стражей спортсмену до 24 суток. Это сделано в связи с тем, что предыдущий срок истекает, но специалистам предстоит выполнить еще несколько следственных и процессуальных действий.

- Не входя в обсуждение вопросов, подлежащих разрешению при рассмотрении уголовного дела по существу, суд не нашел оснований для изменения избранной в отношении обвиняемого меры пресечения на более мягкую или для её отмены, так как обстоятельства, послужившие основанием для её избрания, не изменились и не отпали, - сообщает пресс-служба городского суда.

Из материалов уголовного дела следует, что Алексей Шкарин обвиняется в совершении особо тяжкого преступления против жизни и здоровья. Максимальное наказание за него – до 15 лет лишения свободы.

Учитывая тяжесть предъявленного обвинения и его обстоятельства, а также личность обвиняемого, суд нашел все основания полагать, что, находясь на свободе, Шкарин может скрыться от органов следствия.

Обстоятельств, свидетельствующих о неэффективности предварительного расследования по уголовному делу, не установлено.

В итоге суд продлил срок ареста спортсмена до 24 суток, а всего – до 2 месяцев 24 суток, то есть до 19 октября 2021 года.

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