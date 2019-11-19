Руководитель амурского колледжа, где произошла стрельба, уволен

После ЧП, произошедшего 14 ноября в Амурском колледже строительства и жилищно-коммунального хозяйства, когда студент четвертого курса Данил Засорин открыл огонь по учащимся, был уволен руководитель учебного учреждения Виктор Петухов. Об этом «Комсомольской правде» сообщил достоверный источник. Также с поста был снят заместитель министра образования и науки области Олег Якутов, курировавший работу с подведомственными учреждениями.

После сообщений о заключении под стражу директора и охранника ЧОПа «Сириус-А» благовещенцы задались вопросом, почему не понес наказания руководитель самого образовательного учреждения. Вопрос горожане неоднократно задавали на странице губернатора в Instagram.

- Вы уберите этого Петухова с колледжа, и посадите туда нормального человека. И будет там порядок! - требовали подписчики губернатора.

Фото: скриншот страницы instagram.com/va.orlov

Василий Орлов ответил, что разберется с этим, а позже на очередном заседании правительства отметил, что соответствующие оргвыводы в отношении руководства колледжа уже сделаны. Позже стало известно об увольнении Виктора Петухова.

На том же заседании губернатор призвал глав муниципалитетов максимально включиться к обеспечению безопасности в объектах образования.

- Наша первоочередная задача – навести порядок. Прошу обратить самое пристальное внимание на то, каким образом организован процесс охраны в социальных учреждениях. Мы готовы выделить средства на техническое оснащение, но это не решит проблему в полной мере. Вторая важная часть касается воспитательного процесса – это должна быть системная работа, которой займется министерство образования и науки региона. На базе института развития образования будет создана комиссия, где начнут работать специалисты-тьюторы, подчиненные именно институту. Они будут заниматься своевременным выявлением и работой с детьми, находящимися в зоне риска, в наших образовательных учреждениях, - подчеркнул Василий Орлов.

СПРАВКА КП Петухов Виктор Дмитриевич – директор колледжа, Почетный работник жилищно-коммунального хозяйства РФ, Почётный работник среднего профессионального образования РФ. Виктор Дмитриевич Петухов возглавлял колледж с 1998 года.

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