В Приамурье предъявлено обвинение подозреваемому в избиении Александра Курдюкова

Расследование уголовного дела продолжается Фото: соцсети

Следственными органами СУ СК России по Амурской предъявлено обвинение 39-летнему Алексею Шкарину в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».

По данным следствия, вечером 17 июля в пансионате «Берлога», расположенном в пригороде города Благовещенска, в компании отдыхающих между мужчинами произошел конфликт. В результате Шкарин нанес телесные повреждения министру цифрового развития Амурской области, причинив травму головы. Курдюкова доставили в больницу, где он скончался 24 июля, несмотря на оказанную медицинскую помощь.

Благовещенским городским судом удовлетворено ходатайство следствия об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершённого преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

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