«Никто бы не смог это остановить»: в Сети распространяется последнее послание стрелка из Благовещенского колледжа

14 Нояб. 15:07 2019-11-14T17:34:08+03:00

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В Сети расходится аудиосообщение, которые якобы оставил студент благовещенского колледжа Данил Засорин, устроившего стрельбу, убившего одного и ранившего трех учащихся. Видео было опубликовано на его YouTube-канале.

«Никто бы не смог это остановить из тех, кого будут обвинять по телику, когда это произойдет. Вот. Поэтому думайте в эту сторону. Еще, конечно, обидно, почему именно я, почему именно здесь, почему именно сейчас», — говорится в расшифровке.

Также в записи молодой человек говорит, что даже если бы он рассказал о своих планах другу Данилу, то это не изменило бы планы стрелявшего.

- Что бы он сделал? Позвонил в полицию? Зная нашу полицию, они бы сказали: «все понятно» и повесили трубку. Позвонил бы моим родителям? Я бы им профессионально ** (соврал) и сказал бы, что Данька спивается.

Также в сообщении парень вспоминает лучшие моменты своей жизни.

«Если б меня не спросили, в какое время хочу вернутся. Я бы ответил, во время детского сада, когда дома был PlayStation, я жил и не парился. Другое время – школа. Эта атмосфера, когда у меня были друзья, когда все было просто. Когда двойки хоть что-то означали Но машины времени же нет, правильно? Жить надо не прошлым, а настоящим. А в настоящем у меня такая вот… ситуация», - говорит парень.

На этом же канале месяц назад было опубликовано видео, на котором Засорин учится стрелять из ружья.

Врачи продолжают бороться за жизнь пострадавших при стрельбе в колледже в Благовещенске 00:00 00:00

Напомним, ЧП произошло 14 ноября около 11 утра. Студент четвертого курса Данил Засорин открыл стрельбу по студентам, а после покончил с собой. В результате кроме самого стрелка погиб еще один молодой человек, еще трое были доставлены в больницу. Двое находятся в реанимации, но их состояние стабильное. Губернатор области Василий Орлов пообещал материальную помощь семьям погибших и пострадавших. На место происшествия выезжала мэр города Валентина Калита, которая поручила усилить меры безопасности и в других учебных учреждениях. Причины трагедии выясняют следователи.Также стало известно, что у охранника колледжа даже не было разрешения на работу.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.amur.kp.ru/video/embed/743740" frameborder="0"></iframe> Стрельба в колледже в Благовещенске: главное.И снова стрельба в колледже... На этот раз - в Благовещенске. Одна из версий трагедии - месть студента за изнасилованную девушку

ИСТОЧНИК KP.RU