В сети появилась петиция против обидчиков стрелка из благовещенского колледжа

В интернете появилась петиция, защищающая Даниила Засорина, расстрелявшего своих одногруппников в Амурском колледже строительства и ЖКХ. Документ адресован руководителю Следственного комитета России, министру МВД России, губернатору Амурской области и президенту России.

«Мы граждане России из разных точек нашей страны просим Вас провести объективное и всестороннее расследование не только событий 14.11.2019 г. в Благовещенске, но и обстоятельств, приведших к этой трагедии. Всю информацию, которую мы приводим ниже, собирали по крупицам законопослушные граждане нашей страны не равнодушные к ужасной несправедливости происходящего в настоящий момент расследования. 14 ноября 2019 года произошла трагедия в колледже города Благовещенск, в ходе, которой студент Даниил Засорин расстрелял своих мучителей, был ранен и покончил с собой. Даниил в течение 4-х лет подвергался травле со стороны группы и при полном безразличии преподавательского состава и руководства колледжа это неравное противостояние привело к трагедии 14.11.2019», - говорится в электронном документе.

Далее идет список обидчиков парня, состоящий из шести человек, среди которых есть и пострадавшие в бойне.

Петицию подписали уже 594 человека из 1 000.

На тоv же ресурсе есть и другой документ – в защиту охранника и директора колледжа.

«Предъявленные им обвинения о ненадлежащем оказании охранных услуг являются необоснованными, равно как и мера пресечения в виде заключения под стражу. Студент предпринял меры к сокрытию оружия при проходе здания колледжа ( пронtёс оружие в разобранном виде в рюкзаке), т.к проход здания не был оборудован рамкой- металлодетектором а у сотрудников ЧОПа нет полномочий личного досмотра граждан, охранник объективно по визуальным признакам не мог задержать данного студента т.к последний не вызвал подозрения а других оснований не было», - пишут создатели документа.

Эту петицию подписали 919 человек из 1 000.

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