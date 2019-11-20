Благовещенский колледж, в котором произошла стрельба, будет охранять Росгвардия

Амурский колледж строительства и жилищно-коммунального хозяйства, в котором 14 ноября произошла стрельба, будут охранять сотрудники ФГУП «Охрана» Росгвардии. Договор на оказание услуг уже заключен. Также росгвардейцы будут охранять Амурский педагогический колледж. Напомним, ранее на одном из совещаний в правительстве предлагалось передать Росгвардии обязанности по охране во всех вузах и сузах.

В то же время образовательные организации Амурской области закупают средства охраны. Амурский аграрный колледж и Амурский многофункциональный центр профессиональный квалификаций, например, уже приобрели металлоискатели. Всего в колледжах области имеется 16 таких приборов, есть потребность еще в 58.

- Колледжи формируют потребность в дополнительных турникетах, «тревожных кнопках», камерах видеонаблюдения и прочем оборудовании. По итогам данной деятельности глава региона Василий Орлов поручил в кратчайшие сроки доложить о результатах и необходимых финансовых средствах, выплата которых будет предусмотрена из резервного фонда Амурской области, - сообщают в пресс-службе министерства образования Амурской области.

Между тем, учебный процесс в колледже строительства и ЖКХ возобновился, правда, не без корректировок. Корпус на Красноармейской, 155 закрыт из-за следственных действий, занятия проходят в здании на Амурская, 97. Кроме того, сдача курсовых работ перенесена на следующий семестр.

- Психологическое состояние детей в подростковом возрасте подвержено эмоциям. И роль взрослых (не только педагогов, но и родителей) в снижении этого эмоционального напряжения, устранении конфликтных ситуаций сложно переоценить, - отметила министр образования и науки Амурской области Светлана Яковлева. - Мониторинг психологического климата, проводимый ранее в образовательных организациях области, показал, что необходимо пересмотреть подходы в оказании психологической помощи. Поэтому мы приняли участие в федеральном проекте «Поддержка семей, имеющих детей» и создали в регионе специальную службу психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям. Хочу подчеркнуть, что она не тождественна с психиатрической службой, как ошибочно можно подумать. Здесь можно получить профессиональную консультацию или просто посоветоваться, как действовать в той или иной ситуации с детьми.

Обратиться к специалистам службы можно по телефонам 8(4162)226-247 и 8(4162)226-250. Услуга бесплатная.

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