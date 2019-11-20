В Амурском колледже строительства и ЖКХ назначен исполняющий обязанности руководителя

СЕГОДНЯ 04:39 2019-11-20T04:39:56+03:00

Прежнего главу учреждения уволили за ненадлежащее исполнение своих служебных обязанностей

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В министерстве образования и науки Амурской области прокомментировали кадровые изменения в Амурском колледже строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

- За ненадлежащее исполнение своих служебных обязанностей в части организации безопасных условий учебного заведения уволен директор колледжа строительства и ЖКХ Виктор Петухов. Такое решение принято региональным Минобрнауки в связи с недавней трагедией и на основании фактов, выявленных во время служебной проверки, - сообщают в ведомстве.

Уже назначен исполняющий обязанности руководителя колледжа. Им стала заместитель директора по учебной работе Светлана Ленских, работающая в учреждении с 1999 года.

Также пост покинул заместитель министра образования и науки области, курирующий работу учреждений среднего профессионального образования, Олег Якутов. Он написал заявление по собственному желанию.

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ИСТОЧНИК KP.RU