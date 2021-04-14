Вытащил детей из огня, спас девушку от насильника: Перенесший операцию в горящем кардиоцентре Благовещенска сам оказался героем

Пожар тушили 2,5 часа - и почти все это время в здании шла операция. Фото: ГУ МЧС России по Амурской области

Во вторник, 13 апреля из больницы в Благовещенске выписали Андрея Ключкина. Мужчина перенёс сложную операцию на открытом сердце во время пожара в амурском кардиоцентре и не только выжил, но и успел оправиться за полторы недели. За своё спасение он благодарит карму – Андрей Анатольевич верит, что таким образом вселенная отблагодарила его за спасение двух детей из охваченного пламенем дома.

О подвиге Андрея Ключкина рассказал сын Кирилл. Хотя в то время ему было всего шесть лет, события того дня навсегда отпечатались в памяти.

- Батя всю жизнь в полиции работал, но уже около десяти лет на пенсии – сердце шалит. Когда я был совсем ещё маленький, мы с другими деревенскими детьми играли около его УАЗика. И вот, однажды по рации ему передали, что горит дом. Отец ни секунды не думал: сразу же поехал к дому, забежал внутрь и вынес двух ребят, - поделился мужчина. – Я хоть и был совсем ещё ребёнком, но помню тот день до сих пор.

Дым от крыши был виден на расстоянии нескольких кварталов, а находившийся внутри пациент и не подозревал об опасности для жизни. Фото: ГУ МЧС России по Амурской области

Про свой героический поступок рассказывал и сам Андрей Анатольевич во время выписки. Детей он спас, когда сам был всего лишь стажёром. Но неопытность не помешала ему кинуться в полыхающее здание.

Отыскать малышей молодому милиционеру удалось не сразу - один малыш спрятался под кровать. Достав его, Андрей Ключкин побежал за вторым, но чуть не погиб сам. Выбраться ему помогла хозяйка дома и мать чуть не сгоревших в пожаре ребят.

- Это было очень много лет назад в Февральске (родном поселке Андрея Ключкина – Ред.). Тогда про нашего Андрея в газетах писали. Мы им очень гордились, - поделилась сестра пациента Вера Цыкова.

И это не единственный подвиг амурчанина. Однажды Андрей Анатольевич смог спасти молодую девушку от насильника: оказал первую помощь, когда преступник ударил её ножом. Потом лечащий врач пострадавший рассказал, что без вмешательства Ключкина она наверняка бы погибла.

Погибнуть мог и наш герой во время пожара в кардиохирургическом центре Благовещенска. Но благодаря врачам Андрей Ключкин выжил, успешно перенес операцию и поздним вечером 13 апреля вернулся домой. По словам родственников, из-за долгой дороги он чувствует себя не очень хорошо, поэтому даже семья старается его не тревожить. Но уже 15 апреля сын с женой собираются к нему в гости.

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