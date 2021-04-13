«Спас детей из огня - и спустя годы спасся во время пожара»: Прооперированного в горящем кардиоцентре Благовещенска выписали из больницы

Несмотря на пожар, операция завершилась успешно. Фото: ГУ МЧС России по Амурской области

Пациент, которому провели сложнейшую операцию во время пожара в кардиохирургическом центре Благовещенска, выписался из больницы во вторник, 13 апреля.

Напомним, пожар произошёл в кардиохирургии днем 2 апреля. По предварительной информации, его причиной оказалась неисправная проводка: произошло короткое замыкание - и к полудню уже полыхала вся крыша. Огонь охватил кровлю площадью 1,6 тысячи квадратных метров. Но, несмотря на это, в охваченном пламенем здании продолжалась операция на открытом сердце - остановить её было нельзя под угрозой гибели пациента.

Этим пациентом был 62-летний Андрей Ключкин. Он приехал на операцию с севера Амурской области, из пгт. Февральск. Операция была запланированной, обещала пройти легко - врачи-кардиохирурги потом рассказывали, что проводят подобные манипуляции регулярно. О том, с какими условиями пришлось столкнуться его докторам, Андрей Ключкин узнал только на следующее утро после пожара.

- Он наутро, когда проснулся, был в лёгком потрясении, - вспоминает врач-перфузиолог Георгий Кондратов, который и рассказал пациенту новость о пожаре. - Тогда, примерно в полвосьмого утра, я ему всё и рассказал. Спросил: «Помните меня? Видите, что в другом медицинском учреждении находитесь?» Он, конечно, заметил, что палата, место другое. Хотел узнать, что случилось. Я ему показал кадры пожара, он выдохнул: «Да...» - а потом взял меня за руку, и сказал: «Спасибо».

Страшные кадры пожара в кардиохирургии Благовещенска облетели всю страну еще до того, как Андрей Ключкин успел очнуться от операции. Фото: ГУ МЧС России по Амурской области

После операции, которая прошла успешно, Андрея Ключкина доставили в Амурскую областную клиническую больницу. Он находился в тяжёлом, но стабильном состоянии.

– Состояние у него сначала было тяжелое, но так всегда бывает после операции. Сейчас уже стало лучше. К нему людей не пускают, ни жену, никого - из-за коронавируса. Но все точно будет хорошо. Он у нас такой оптимист, характер, как у Васи Теркина. Шутит всегда, рассказывает что-то, – рассказывала неделей ранее двоюродная сестра Андрея, Вера Цыпкова.

Андрей Ключкин перенёс послеоперационный период нормально и спустя полторы недели после операции и пожара отправился домой, в родной посёлок. Внештатный корреспондент «Комсомольской правды - Благовещенск» застал его в момент трогательного прощания с медицинскими сестрами, которые помогали мужчине после операции. Он обнял санитарок и медсестёр, пожелал им всего хорошего и услышал такие же добрые слова в ответ:

- И вам всего хорошего, не болейте, - пожелали Андрею Ключкину медработницы.

На выходе из больницы мужчину ждали жена и дочь, которые все это время молились за его успешное выздоровление. Сам же Андрей Ключкин рассказал журналистам, что своим хорошим состоянием обязан карме - мол, так вселенная рассчиталась с ним за давний подвиг. Дело в том, что много лет назад он, рискуя жизнью, вытащил из горящего дома двоих детей.

А на этот раз в горящей больнице спасли его жизнь. Докторов, медсестёр и санитарку - всю бригаду за проведённую в экстремальных условиях операцию наградил губернатор Амурской области Василий Орлов. Сейчас они продолжают работу в других корпусах кардиохирургического центра, который ждет масштабная реконструкция.

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