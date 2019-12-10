Фирму, охранявшую благовещенский колледж, в котором произошла стрельба, оштрафовали
10 декабря в Арбитражном суде Амурской области рассмотрели иск прокурора Благовещенска о привлечении к административной ответственности частной охранной организации «Сириус-А», занимавшейся охраной Амурского колледжа строительства и ЖКХ, в котором 14 ноября произошла стрельба.
- В судебном заседании оглашена резолютивная часть решения: признать ООО ЧОО «Сириус-А» виновным, привлечь к административной ответственности в виде наложения штрафа в 100 000 рублей, - сообщают в Арбитражном суде.
Предприятие может обжаловать решение суда в течение десяти дней.
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ИСТОЧНИК KP.RU