2019-12-10T09:24:04+03:00
Происшествия

Фирму, охранявшую благовещенский колледж, в котором произошла стрельба, оштрафовали

Предприятие может обжаловать решение суда в течение десяти дней
Ольга НОВОСЕЛЬЦЕВА
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Фото: Сергей ПетровФото: Сергей Петров
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10 декабря в Арбитражном суде Амурской области рассмотрели иск прокурора Благовещенска о привлечении к административной ответственности частной охранной организации «Сириус-А», занимавшейся охраной Амурского колледжа строительства и ЖКХ, в котором 14 ноября произошла стрельба.

- В судебном заседании оглашена резолютивная часть решения: признать ООО ЧОО «Сириус-А» виновным, привлечь к административной ответственности в виде наложения штрафа в 100 000 рублей, - сообщают в Арбитражном суде.

Предприятие может обжаловать решение суда в течение десяти дней.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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