«Это за то мне божия награда»: пациент из горевшего кардиоцентра Благовещенска рассказал, как 20 лет назад спас из огня двух детей

Всю свою жизнь Андрей Ключкин проработал в милиции и полиции, и за это время помог немалому числу людей. Фото: Оксана РУДЕНКО

Амурчанин Андрей Ключкин прославился на всю Россию – во время пожара в кардиоцентре Благовещенска, который произошел 2 апреля, он находился внутри на операционном столе. Два часа, пока здание горело, кардиохирурги «перешивали» его сердце – а сам он узнал об этом только на следующее утро. Когда пациент пришёл в себя, ему показали страшные кадры пожара. А в памяти мужчины сразу всплыл другой пожар, в котором он тоже мог бы погибнуть.

Подробности он рассказал в эксклюзивном интервью «Комсомольской правде».

После выписки Андрея Анатольевича встречали жена Оксана и внучка Валерия. Фото: Оксана РУДЕНКО

Андрей Ключкин в 1991 году только устроился работать в милицию и проходил стажировку. Во время очередного дежурства недалеко от отдела загорелся дом. Проверить обстановку отправили Андрея Анатольевича.

- Поступил вызов, что горит дом. Капитан мне и говорит: «Андрей, езжай, посмотри». Я и поехал. Там от милиции было недалеко, метров 800. Оказалось, что горели военные бараки. Солдаты уехали, а там остались жить несколько гражданских семей, кому ехать было некуда. Это были щитовые дома из десяти квартир, - говорит Андрей Ключкин.

Стоило молодому миллионеру подъехать к горящему дому, к нему подбежала женщина. Вся в слезах, она бросилась к нему, как к единственному спасителю – в объятой пламенем квартире остались двое ее маленьких детей.

Признаться, Андрей Анатольевич сначала испугался – всё было охвачено огнем. Но, взяв себя в руки, он шагнул в горящее помещение.

- Я подошёл к окну, а там чёрный дым, пламя. Я ногой стукнул, рама вылетела - ещё больше дыма повалило. Я спросил у женщины, где дети, накинул армейское одеяло, которое было у меня в машине, и пошёл. Я походил – нигде ребят нет, нагнулся, рукой так – раз! - и одного пацаненка захватил. Я его на руки подал через окно матери. А она всё бегает, кричит: «Там ещё один, спаси!», - вспоминает пациент кардиоцентра, сам оказавшийся героем.

Тогда Андрей вернулся обратно - в огонь. Как нашёл второго мальчишку, не помнит. Говорит, дышать тогда было почти невозможно. Выбираться из дома помогала мама мальчиков:

- Второго нащупал, а там уже огонь, искры, температура высокая. Подскочил с ним к окну, а самому уже плохо. Женщина ребёнка забрала и меня за шкирку вытащила. Можно сказать, помогла, - делится Андрей Ключкин. -Сразу после я подошёл к машине, постоял минут 10 и передал по рации, что произошло. Ко мне снова подбежала эта женщина, благодарила: «Спасибо тебе дорогой, спасибо». Я только смог сказать «пожалуйста» и поехал обратно в отдел.

После происшествия милиционер вернулся на службу, а ещё через неделю про него написали в местной газете. Только вот статью Андрей Ключкин так и не прочитал, да и фамилию женщины, которая просила о помощи, до сих пор не знает.

Пока больница была объята огнем, Андрей Анатольевич находился внутри на операционном столе. Фото: ГУ МЧС России по Амурской области

Эта история со временем почти забылась. Вспомнить про свой героический поступок Андрея Анатольевича заставил пожар в кардиохирургии. По его мнению, спасение - ничто иное, как божия награда.

- Ведь поступи бы я в то время по-другому, может быть, и меня бы уже не было. Это божия награда, Бог поцеловал меня в мою лысую голову, - говорит Андрей Ключкин.

Конечно, это не единственный подвиг за его долгую работу в милиции, а затем и полиции родного города. Подробностей всех спасений мужчина не рассказывает, только шутит: «Если б за каждое награждали, у меня вся грудь бы уже в медалях была!»

Несколько лет назад Андрей Ключкин вышел на пенсию, зажил спокойной жизнью – ничто не предвещало, что он вновь может оказаться в экстремальных условиях. Но оказался, на этот раз в роли спасенного пациента кардиохирургического центра. Несмотря на пожар, операция, которую проводили на его сердце, прошла успешно. Мужчина уже выписался из больницы и вернулся домой.

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