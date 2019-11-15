Врачи о пострадавших в благовещенском колледже: «Угрозы для жизни нет»

15 Нояб. 05:07 2019-11-15T05:07:00+03:00

При этом двое студентов все еще находятся в тяжелом состоянии

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В министерстве здравоохранения Амурской области рассказали о состоянии здоровья студентов, получивших ранения в Амурском колледже строительства и жилищно-коммунального хозяйства. По данным ведомства, за жизнь ребят можно не опасаться.

- В детской областной клинической больнице находится двое пациентов 17 лет, которые вчера были доставлены с места происшествия. Оба они прооперированы. Один из пациентов находится в состоянии средней степени тяжести, ближе к удовлетворительному, в составе отделения детской политравмы. Второй пациент находится в реанимационном отделении в тяжелом состоянии. Оба пациента компенсированные. Выполняется весь спектр медицинских обследования и лечения. Угрозы для жизни на данный момент мы не видим, - сообщил главный врач Амурской областной детской клинической больницы Руслан Белоус.

Третий пострадавший сейчас находится в реанимационном отделении Благовещенской городской больницы. Его состояние оценивается как стабильно тяжелое.

Напомним, ЧП произошло 14 ноября около 11 утра. Студент четвертого курса Данил Засорин открыл стрельбу по студентам, а после покончил с собой. В результате кроме самого стрелка погиб еще один молодой человек, еще трое были доставлены в больницу. Двое находятся в реанимации, но их состояние стабильное. Губернатор области Василий Орлов пообещал материальную помощь семьям погибших и пострадавших. На место происшествия выезжала мэр города Валентина Калита, которая поручила усилить меры безопасности и в других учебных учреждениях. Причины трагедии выясняют следователи. Также стало известно, что у охранника колледжа даже не было разрешения на работу. Генеральный директор ЧОПа был помещен в изолятор временного содержания. Тем временем близкие погибшего от рук стрелка студента собирают деньги на похороны.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.amur.kp.ru/video/embed/743740" frameborder="0"></iframe> Стрельба в колледже в Благовещенске: главное.И снова стрельба в колледже... На этот раз - в Благовещенске. Одна из версий трагедии - месть студента за изнасилованную девушку

ИСТОЧНИК KP.RU