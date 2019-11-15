Благовещенские оружейники: в магазине ружье как у студента-стрелка не найти

15 Нояб. 05:38 2019-11-15T05:38:51+03:00

Купить его можно только в «комиссионках» или с рук

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Специалисты оружейных магазинов Благовещенска утверждают, что стрелок из колледжа не мог купить у них ружье Иж-81. Сейчас это оружие продается только в комиссионных магазинах или с рук.

- Ружье Иж-81 в наше время уже не выпускается, купить можно только оружие прошлых лет в комиссионных магазинах или с рук, - рассказали в одной из специализированных торговых точек. – Стоить оно должно в пределах 10-20 тысяч рублей, точнее я сказать не могу.

Причем получить ружье не так уж и просто. Сначала оформляется лицензия на покупку оружия, в потом его регистрируют и получают разрешение на ношение и хранение.

- Нужно обязательно пройти подготовку, собрать медицинские справки от нарколога, психиатра, окулиста и терапевта, - объяснил консультант другого оружейного магазина. – Со всеми документами нужно прийти в лицензионно-разрешительный отдел, подождать где-то месяц, забрать ее. После приходишь в магазин, заполняешь здесь бумаги, относишь их в тот же разрешительный отдел и получаешь разрешение на ношение и хранение.

Причем стрелок из Благовещенска прошел весь этот путь. Как сообщил источник «Комсомольской правда» разрешение на ружье молодой человек получил совсем недавно – в мае 2019 года. Родным он сказал, что хочет заняться охотой.

В связи с произошедшей трагедией в учебных заведениях Приамурья проводятся проверки, возбуждены уголовные дела об оказании услуг, не соответствующих требованиям безопасности, и о халатности. Гендиректор охранявшего колледж ЧОП «Сириус – А» задержан. Между тем, как минимум в двух оружейных магазинах пока не поступало распоряжения усилить меры безопасности и обратить особое внимание на интересующихся оружием молодых людей.

Напомним, ЧП произошло 14 ноября около 11 утра. Студент четвертого курса Данил Засорин открыл стрельбу по студентам, а после покончил с собой. В результате кроме самого стрелка погиб еще один молодой человек, еще трое были доставлены в больницу. Двое находятся в реанимации, но их состояние стабильное. Губернатор области Василий Орлов пообещал материальную помощь семьям погибших и пострадавших. На место происшествия выезжала мэр города Валентина Калита, которая поручила усилить меры безопасности и в других учебных учреждениях. Причины трагедии выясняют следователи. Также стало известно, что у охранника колледжа даже не было разрешения на работу. Тем временем близкие погибшего от рук стрелка студента собирают деньги на похороны.

ИСТОЧНИК KP.RU